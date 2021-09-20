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Лайф публикует видео из магазина, где пермский стрелок покупал патроны

По последним данным, в результате нападения погибло по меньшей мере девять человек.

20 сентября, 08:38
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Видео из магазина, где пермский стрелок покупал патроны. Видео © LIFE

Лайф публикует видео с камер наблюдения из оружейного магазина, в котором пермский стрелок покупал патроны к ружью.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, Тимур Б. 2003 года рождения был в магазине ещё 27 августа. Именно этим днём датируется ролик, на котором видно, как он покупает свыше сотни патронов. По данным Лайфа, это его четвёртая покупка в оружейном магазине. Первая была в мае этого же года.

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Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл в здание около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. По последним данным, в результате нападения погибло девять человек.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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