Лайф публикует видео из магазина, где пермский стрелок покупал патроны
По последним данным, в результате нападения погибло по меньшей мере девять человек.
Видео из магазина, где пермский стрелок покупал патроны. Видео © LIFE
Лайф публикует видео с камер наблюдения из оружейного магазина, в котором пермский стрелок покупал патроны к ружью.
Как сообщает источник в правоохранительных органах, Тимур Б. 2003 года рождения был в магазине ещё 27 августа. Именно этим днём датируется ролик, на котором видно, как он покупает свыше сотни патронов. По данным Лайфа, это его четвёртая покупка в оружейном магазине. Первая была в мае этого же года.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл в здание около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. По последним данным, в результате нападения погибло девять человек.
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