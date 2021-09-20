Лайф публикует видео из магазина, где пермский стрелок покупал патроны

Как сообщает источник в правоохранительных органах, Тимур Б. 2003 года рождения был в магазине ещё 27 августа. Именно этим днём датируется ролик, на котором видно, как он покупает свыше сотни патронов. По данным Лайфа, это его четвёртая покупка в оружейном магазине. Первая была в мае этого же года.