Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в Перми

Пострадавшие при стрельбе в вузе в Пермском крае распределены по двум медицинским учреждениям. По информации источников Лайфа, состояние шести из 12 пациентов врачи оценивают как тяжёлое. У большинства пострадавших огнестрельные ранения различной степени тяжести.

Список пострадавших: 1. Михайлова А., 2000 г.р., огнестрельное ранение брюшной полости, состояние тяжёлое. 2. Тимур Б. (стрелок), 2003 г.р., огнестрельное ранение бедра, брюшной полости, состояние тяжёлое. 3. Оньков Н., 2002 г.р., огнестрельное ранение левого плеча. 4. Юматов С., 1998 г.р., пневмоторакс, состояние тяжёлое. 5. Обаит А., 1997 г.р., огнестрельное ранение нижней конечности, состояние тяжёлое. 6. Шипигузов М., 2003 г.р., огнестрельное ранение позвоночника, состояние тяжёлое. 7. Суслов А., 1980 г.р., ранен в левое бедро, состояние тяжёлое. 8. Пантилеева Н., 2000 г.р., ушибы мягких тканей. 9. Трехов А.,1999 г.р., ушибы. 10. Бердиев Ф., огнестрельное ранение левого предплечья. 11. Сапарова А., 1995 г.р., огнестрельное ранение правого предплечья. 12. Токорев А., 1985 г.р., огнестрельное ранение в районе левого бедра. 13. Андреев С., 2000 г.р, вывих голеностопа. 14. Головина Н., 2003 г.р., перелом бедра. 15. Дмитриев А., 18 лет, ранение бедра. 16. Сорока В., 44 года, ранение голени. 17. Каримов Э., 18 лет, вывих голеностопа. 18. Азанов А., 19 лет, ранение стопы. 19. Волгаев В., 19 лет, огнестрельное ранение колена. 20. Булдаков Д., 48 лет, ранение бедра. 21. Савелий Н., 17 лет, ранение пальца стопы. 22. Сухарев А., 36 лет, ранение кисти и ягодиц. 23. Сапаров Н., 1997 г.р., открытый перелом кисти. 24. Коротаев П.,18 лет, перелом позвоночника и предплечья. 25. Косовицина А., 22 года, ссадины спины. 26. Еловикова Я., 20 лет, реакция на стресс. 27. Сафаров, травмы не уточняются.