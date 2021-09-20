Пермский стрелок был признан ограниченно годным к военной службе
В военкомате его охарактеризовали как нормального и жизнерадостного человека.
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Напавший на пермский университет Тимур Б. был признан ограниченно годным к службе в ВС России. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его словам, Тимур имел проблемы с хирургией. Согласно характеристике военкомата, он был нормальным и жизнерадостным человеком.
Напомним, нападение на Пермский государственный университет произошло сегодня. Около девяти часов утра вооружённый парень в чёрной одежде вошёл в здание и открыл стрельбу. В результате погибло девять человек. СК возбудил уголовное дело по факту случившегося.
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