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Пермский стрелок был признан ограниченно годным к военной службе

В военкомате его охарактеризовали как нормального и жизнерадостного человека.

20 сентября, 09:28
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Фото © LIFE

Напавший на пермский университет Тимур Б. был признан ограниченно годным к службе в ВС России. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его словам, Тимур имел проблемы с хирургией. Согласно характеристике военкомата, он был нормальным и жизнерадостным человеком.

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Лайф выяснил личность стрелка, убившего пять человек в пермском университете

Напомним, нападение на Пермский государственный университет произошло сегодня. Около девяти часов утра вооружённый парень в чёрной одежде вошёл в здание и открыл стрельбу. В результате погибло девять человек. СК возбудил уголовное дело по факту случившегося.

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Путин глубоко соболезнует потерявшим родных и близких в результате стрельбы в Перми

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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