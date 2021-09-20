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СК: В результате стрельбы в пермском университете пострадало 28 человек

Часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.

20 сентября, 09:40

Место происшествия. Видео © LIFE

Число пострадавших в результате стрельбы в пермском университете выросло до 28, такие данные приводит Следственный комитет РФ.

"В результате преступления восемь человек погибли. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в Перми

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в Перми

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл в здание около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Сам стрелок был ранен при задержании, сейчас он подключён к ИВЛ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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