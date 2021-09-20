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СК показал видео изнутри пермского вуза, где студент устроил стрельбу

На месте происшествия работают следователи-криминалисты, ведётся допрос свидетелей и очевидцев произошедшего.

20 сентября, 10:55

Следственный комитет России опубликовал кадры оперативной съёмки внутри здания Пермского университета, где один из студентов открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья. На них видны разбитые окна, также оперативники показали отстрелянные гильзы, которые нашли на месте трагедии.

На месте работают следователи-криминалисты, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Личность подозреваемого уже установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, после чего доставлен в больницу. Известно, что ружьё он приобрёл в мае текущего года.

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в Перми

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в Перми

Напомним, нападение на Пермский государственный университет произошло сегодня. Около девяти часов утра вооружённый парень в чёрной одежде вошёл в здание и открыл стрельбу. В результате погибло девять человек. СК возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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