СК показал видео изнутри пермского вуза, где студент устроил стрельбу

Следственный комитет России опубликовал кадры оперативной съёмки внутри здания Пермского университета, где один из студентов открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья. На них видны разбитые окна, также оперативники показали отстрелянные гильзы, которые нашли на месте трагедии.

На месте работают следователи-криминалисты, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Личность подозреваемого уже установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, после чего доставлен в больницу. Известно, что ружьё он приобрёл в мае текущего года.