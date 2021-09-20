Путин представил три кандидатуры на пост главы Дагестана
14 октября парламент республики выберет руководителя региона из предложенных.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Президент РФ Владимир Путин внёс в парламент Дагестана трёх кандидатов на пост главы республики, сообщает пресс-служба парламента региона. В списке значатся врио главы региона Сергей Меликов, Самир Абдулхаликов (участник Избирательной комиссии республики) и Камил Давдиев (зампредседателя Народного собрания региона).
Выборы главы Дагестана состоятся 14 октября, парламент республики выберет главу региона из кандидатов, предложенных президентом России.
Ранее Лайф публиковал инфографику по результатам выборов в России после обработки более 92% голосов.
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