В Прикамье объявили 21 сентября днём траура по погибшим при стрельбе в вузе
По последним данным, жертвами ЧП стали девять человек, ещё 20 получили ранения разной степени тяжести.
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днём траура по погибшим при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете.
"Завтра в Пермском крае будет объявлен день траура", — сообщил губернатор.
Ранее, в связи со стрельбой в ПГНИУ, Махонин отменил все занятия в учебных заведениях Прикамья. В учреждениях призвали провести максимальную работу по усилению мер безопасности.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. По последним данным, в результате нападения погибло девять человек.
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