В Прикамье объявили 21 сентября днём траура по погибшим при стрельбе в вузе

Ранее, в связи со стрельбой в ПГНИУ, Махонин отменил все занятия в учебных заведениях Прикамья . В учреждениях призвали провести максимальную работу по усилению мер безопасности.

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. По последним данным, в результате нападения погибло девять человек.