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Песков призвал тщательно проанализировать причины трагедии в Перми

Он также отметил, что после прошлых ЧП со стрельбой в учебных заведениях был принят ряд законодательных мер.

20 сентября, 10:25

Фото © LIFE

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудникам правоохранительных органов предстоит дать оценку событиям в Пермском госуниверситете. Он подчеркнул необходимость понять причины случившегося.

"Здесь, безусловно, экспертную оценку нужно будет давать правоохранительным органам. Судя по всему, речь идёт всё-таки о неких отклонениях молодого человека, который совершил это убийство. Я думаю, что специалистам нужно разобраться с этим и попытаться понять, что стало причиной для этой трагедии", — сказал официальный представитель Кремля.

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Песков добавил, что после прошлых трагедий со стрельбой в учебных заведениях по поручению президента был принят ряд законодательных мер.

"Была проделана немалая работа, внесены изменения в законодательство, приняты все необходимые меры, чтобы выполнить поручение президента, которое было ранее дано. К сожалению, трагедия произошла, и её предстоит проанализировать", — подытожил он.

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Напомним, нападение на Пермский государственный университет произошло сегодня. Около девяти часов утра вооружённый парень в чёрной одежде вошёл в здание и открыл стрельбу. В результате погибло девять человек. СК возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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