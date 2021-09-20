Песков призвал тщательно проанализировать причины трагедии в Перми

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудникам правоохранительных органов предстоит дать оценку событиям в Пермском госуниверситете. Он подчеркнул необходимость понять причины случившегося.

"Здесь, безусловно, экспертную оценку нужно будет давать правоохранительным органам. Судя по всему, речь идёт всё-таки о неких отклонениях молодого человека, который совершил это убийство. Я думаю, что специалистам нужно разобраться с этим и попытаться понять, что стало причиной для этой трагедии", — сказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что после прошлых трагедий со стрельбой в учебных заведениях по поручению президента был принят ряд законодательных мер.