Сборная России по футболу намекнула на возвращение Дзюбы и Глушакова

Словакию сборная России примет 8 октября, со Словенией сыграет в гостях 11-го.

Нападающий петербургского "Зенита" и полузащитник подмосковных "Химок" будут вызваны на сбор национальной команды России перед октябрьскими отборочными матчами чемпионата мира 2022 года. Об этом свидетельствует совместная фотография игроков, опубликованная в телеграме сборной.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объявит расширенный состав на октябрьские матчи позднее в понедельник.

Дзюба не вызывался в национальную команду с Евро-2020, который прошёл минувшим летом. Глушаков не играл за сборную с марта 2018 года.