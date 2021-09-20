Сборная России по футболу намекнула на возвращение Дзюбы и Глушакова
8 октября сборная России примет Словакию, а 11-го числа сыграет на выезде со Словенией.
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Нападающий петербургского "Зенита" и полузащитник подмосковных "Химок" будут вызваны на сбор национальной команды России перед октябрьскими отборочными матчами чемпионата мира 2022 года. Об этом свидетельствует совместная фотография игроков, опубликованная в телеграме сборной.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объявит расширенный состав на октябрьские матчи позднее в понедельник.
Дзюба не вызывался в национальную команду с Евро-2020, который прошёл минувшим летом. Глушаков не играл за сборную с марта 2018 года.
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В октябре сборная России проведёт два матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Восьмого числа национальная команда примет Словакию, а 11-го сыграет на выезде со Словенией.
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