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Регион
Опубликовано 20 сентября 2021, 10:21

Сборная России по футболу намекнула на возвращение Дзюбы и Глушакова

Фото © РФС

Фото © РФС

Словакию сборная России примет 8 октября, со Словенией сыграет в гостях 11-го.

Нападающий петербургского "Зенита" и полузащитник подмосковных "Химок" будут вызваны на сбор национальной команды России перед октябрьскими отборочными матчами чемпионата мира 2022 года. Об этом свидетельствует совместная фотография игроков, опубликованная в телеграме сборной.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объявит расширенный состав на октябрьские матчи позднее в понедельник.

Дзюба не вызывался в национальную команду с Евро-2020, который прошёл минувшим летом. Глушаков не играл за сборную с марта 2018 года.

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В октябре сборная России проведёт два матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Восьмого числа национальная команда примет Словакию, а 11-го сыграет на выезде со Словенией.

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Роман Фейгин
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