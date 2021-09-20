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"Я ему не откажу": Александр Емельяненко заявил, что готов сразиться с Нурмагомедовым

Правда, он уверен, что такой бой невозможен, ведь экс-чемпион UFC объявил о завершении карьеры.

20 сентября, 10:17
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий </p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что готов сразиться с Хабибом Нурмагомедовым, если тот этого захочет.

"Вот вернётся Хабиб, захочет со мной подраться — я ему не откажу. Я готов к любым предложениям", — заявил Александр Емельяненко в беседе с порталом "Всёпроспорт".

При этом сейчас в такой бой Емельяненко не верит, так как Хабиб объявил о завершении карьеры и неоднократно говорил о том, что не собирается возвращаться в октагон.

"От этого вы ещё долго не отмоетесь": Как бой Емельяненко — Тарасов вызвал сплошное разочарование

"От этого вы ещё долго не отмоетесь": Как бой Емельяненко — Тарасов вызвал сплошное разочарование

Сам Емельяненко несколькими днями ранее победил в поединке против блогера Артёма Тарасова. По ходу матча он четырежды отправлял соперника в нокдаун, однако победу одержал по решению судей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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