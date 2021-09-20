Боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что готов сразиться с Хабибом Нурмагомедовым, если тот этого захочет.

"Вот вернётся Хабиб, захочет со мной подраться — я ему не откажу. Я готов к любым предложениям", — заявил Александр Емельяненко в беседе с порталом "Всёпроспорт".

При этом сейчас в такой бой Емельяненко не верит, так как Хабиб объявил о завершении карьеры и неоднократно говорил о том, что не собирается возвращаться в октагон.