"Я ему не откажу": Александр Емельяненко заявил, что готов сразиться с Нурмагомедовым
Правда, он уверен, что такой бой невозможен, ведь экс-чемпион UFC объявил о завершении карьеры.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что готов сразиться с Хабибом Нурмагомедовым, если тот этого захочет.
"Вот вернётся Хабиб, захочет со мной подраться — я ему не откажу. Я готов к любым предложениям", — заявил Александр Емельяненко в беседе с порталом "Всёпроспорт".
При этом сейчас в такой бой Емельяненко не верит, так как Хабиб объявил о завершении карьеры и неоднократно говорил о том, что не собирается возвращаться в октагон.
Сам Емельяненко несколькими днями ранее победил в поединке против блогера Артёма Тарасова. По ходу матча он четырежды отправлял соперника в нокдаун, однако победу одержал по решению судей.
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