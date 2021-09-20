"Это некорректно": Украинский волейболист осудил обещание выплатить игрокам 10 миллионов гривен за победу над Россией
Встреча состоялась 11 сентября на чемпионате Европы в Польше. Наша команда выиграла в четырёх партиях.
Фото © Instagram / volleyball.ua
Волейболист сборной Украины Дмитрий Теременко считает, что руководство команды поступило неправильно, пообещав выплатить игрокам премии в размере десяти миллионов гривен (около 27 миллионов рублей) за победу над Россией в 1/8 финала чемпионата Европы. Об этом сообщает "Комсомольская правда в Украине".
"Считаю, что это было сделано не совсем корректно по отношению к команде. У нас очень много молодых игроков. Мне кажется, это больше стимулировало Россию. Нельзя объявлять такие суммы. Меня бы, например, страшно мотивировало, если бы кто-то хвастался премией за будущую победу надо мной. Нельзя хвастаться деньгами, пока ты не победил. Громкие лозунги ни к чему хорошему не приводят", — заявил Теременко.
Встреча состоялась 11 сентября в польском городе Гданьске. Победу в четырёх партиях одержала сборная России — 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22).
В четвертьфинале наша команда уступила Польше — 0:3 (14:25, 24:26, 19:25). В решающем матче турнира итальянцы одолели словенцев.
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