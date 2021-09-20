НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Это некорректно": Украинский волейболист осудил обещание выплатить игрокам 10 миллионов гривен за победу над Россией

Встреча состоялась 11 сентября на чемпионате Европы в Польше. Наша команда выиграла в четырёх партиях.

20 сентября, 10:04
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTU9Oc3MRbV/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">v</a><a href="https://www.instagram.com/p/CTU9Oc3MRbV/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">olleyball.ua</a></p>

Фото © Instagram / volleyball.ua

Волейболист сборной Украины Дмитрий Теременко считает, что руководство команды поступило неправильно, пообещав выплатить игрокам премии в размере десяти миллионов гривен (около 27 миллионов рублей) за победу над Россией в 1/8 финала чемпионата Европы. Об этом сообщает "Комсомольская правда в Украине".

"Считаю, что это было сделано не совсем корректно по отношению к команде. У нас очень много молодых игроков. Мне кажется, это больше стимулировало Россию. Нельзя объявлять такие суммы. Меня бы, например, страшно мотивировало, если бы кто-то хвастался премией за будущую победу надо мной. Нельзя хвастаться деньгами, пока ты не победил. Громкие лозунги ни к чему хорошему не приводят", заявил Теременко.

Встреча состоялась 11 сентября в польском городе Гданьске. Победу в четырёх партиях одержала сборная России — 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22).

Российские волейболисты победили Украину в 1/8 финала чемпионата Европы

Российские волейболисты победили Украину в 1/8 финала чемпионата Европы

В четвертьфинале наша команда уступила Польше — 0:3 (14:25, 24:26, 19:25). В решающем матче турнира итальянцы одолели словенцев.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Сборная России по волейболу проиграла Польше и вылетела с чемпионата Европы

14 сентября, 22:19

На Украине стартуют совместные с американцами военные учения Rapid Тrident 2021

сегодня в 02:16

Возвращение Дзюбы: Сборная России назвала расширенный состав на матчи отбора ЧМ-2022

сегодня в 10:32

Актёр Дмитрий Певцов и певец Денис Майданов проходят в Госдуму

сегодня в 11:05

Фанаты увидели красавицу из "Дома-2" без фотошопа и поняли, что бессильна оказалась даже пластика

сегодня в 11:03

Новости партнеров

Layer 1