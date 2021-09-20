Волейболист сборной Украины Дмитрий Теременко считает, что руководство команды поступило неправильно, пообещав выплатить игрокам премии в размере десяти миллионов гривен (около 27 миллионов рублей) за победу над Россией в 1/8 финала чемпионата Европы. Об этом сообщает "Комсомольская правда в Украине".

"Считаю, что это было сделано не совсем корректно по отношению к команде. У нас очень много молодых игроков. Мне кажется, это больше стимулировало Россию. Нельзя объявлять такие суммы. Меня бы, например, страшно мотивировало, если бы кто-то хвастался премией за будущую победу надо мной. Нельзя хвастаться деньгами, пока ты не победил. Громкие лозунги ни к чему хорошему не приводят", — заявил Теременко.