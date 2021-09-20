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Кремль переадресовал ЦИК вопрос о задержке с итогами электронного голосования в Москве

В телеграм-каналах стала распространяться информация о том, что оглашение результатов перенесено на 20 сентября якобы из-за подсчёта изменённых голосов.

20 сентября, 10:03

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Центризбиркому вопросы о ситуации с задержкой подведения итогов дистанционного электронного голосования в Москве.

"Я не могу ответить на этот вопрос. Всё-таки нужно в Центризбирком адресовать эти вопросы", — сказал представитель Кремля.

Напомним, что процедура расшифровки результатов дистанционного электронного голосования началась в воскресенье, 19 сентября, в штабе по наблюдению за выборами около 20:20 мск. В результате Центризбирком подвёл итоги электронного голосования по шести регионам, где оно применялось в этот раз, кроме Москвы. Позже в телеграм-каналах стала распространяться информация о том, что оглашение результатов перенесено на 20 сентября якобы из-за подсчёта изменённых голосов.

В ЦИК рассказали, когда подведут итоги электронного голосования в Москве

В ЦИК рассказали, когда подведут итоги электронного голосования в Москве

Накануне завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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