Кремль переадресовал ЦИК вопрос о задержке с итогами электронного голосования в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Центризбиркому вопросы о ситуации с задержкой подведения итогов дистанционного электронного голосования в Москве.

"Я не могу ответить на этот вопрос. Всё-таки нужно в Центризбирком адресовать эти вопросы", — сказал представитель Кремля.

Напомним, что процедура расшифровки результатов дистанционного электронного голосования началась в воскресенье, 19 сентября, в штабе по наблюдению за выборами около 20:20 мск. В результате Центризбирком подвёл итоги электронного голосования по шести регионам, где оно применялось в этот раз, кроме Москвы. Позже в телеграм-каналах стала распространяться информация о том, что оглашение результатов перенесено на 20 сентября якобы из-за подсчёта изменённых голосов.