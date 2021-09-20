Путин чувствует себя прекрасно, но продолжит работать в режиме самоизоляции
С 14 сентября глава государства ушёл на карантин из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении.
Фото © Kremlin.ru
Президент Владимир Путин чувствует себя прекрасно, но на предстоящей неделе продолжит работать в режиме самоизоляции. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Чувствует он себя прекрасно, работает. Но на этой неделе в основном продолжатся мероприятия в режиме видеоконференции", — сказал представитель Кремля, говоря о рабочем графике президента.
Напомним, что с 14 сентября президент Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Из-за вынужденного карантина днём 17 сентября, в первый день выборов, президент проголосовал онлайн.
Ранее Владимир Путин призвал соотечественников вовремя ревакцинироваться. В противном случае, по словам главы государства, человек рискует подхватить инфекцию, как это сделали некоторые его коллеги.
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