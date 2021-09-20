Путин чувствует себя прекрасно, но продолжит работать в режиме самоизоляции

Президент Владимир Путин чувствует себя прекрасно, но на предстоящей неделе продолжит работать в режиме самоизоляции. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Чувствует он себя прекрасно, работает. Но на этой неделе в основном продолжатся мероприятия в режиме видеоконференции", — сказал представитель Кремля, говоря о рабочем графике президента.