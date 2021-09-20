Россиянке в Белоруссии дали полтора года колонии за клевету на Лукашенко

Белорусский суд вынес приговор 58-летней россиянке Ирине Викхольм за пост про президента республики Александра Лукашенко. Ранее на неё завели дело по статье о клевете, и теперь женщина проведёт полтора года в колонии.

"Сегодня, 20 сентября, судья огласил приговор: признать виновной по ч. 2 ст. 367 УК РБ ("Клевета на президента РБ") и назначить один год и шесть месяцев колонии общего режима", — говорится в телеграм-канале правозащитного центра "Весна. Брест".