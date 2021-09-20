Россиянке в Белоруссии дали полтора года колонии за клевету на Лукашенко
Женщину задержали после визита в миграционную службу за нарушение соответствующего законодательства.
Фото © Facebook / Ирина Викхольм
Белорусский суд вынес приговор 58-летней россиянке Ирине Викхольм за пост про президента республики Александра Лукашенко. Ранее на неё завели дело по статье о клевете, и теперь женщина проведёт полтора года в колонии.
"Сегодня, 20 сентября, судья огласил приговор: признать виновной по ч. 2 ст. 367 УК РБ ("Клевета на президента РБ") и назначить один год и шесть месяцев колонии общего режима", — говорится в телеграм-канале правозащитного центра "Весна. Брест".
Ранее стало известно, что задержанная россиянка проживала на территории республики нелегально. В Белоруссии она работала сиделкой, выступала в защиту прав людей и животных в социальных сетях. Знакомые рассказали, что 58-летняя женщина была задержана после визита в миграционную службу. По предварительным данным, сперва ей инкриминировались нарушения миграционного законодательства, но вскоре стало известно, что россиянке вменяют "распространение заведомо ложных измышлений, позорящих президента Белоруссии, соединённых с обвинением его в тяжком преступлении". Поводом стала публикация в "Твиттере".
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