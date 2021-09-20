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Пермский стрелок был вооружён зарегистрированной винтовкой

Напавший смог получить необходимые документы до ужесточения оружейного законодательства.

20 сентября, 09:51

Фото © LIFE

Напавший на Пермский университет был вооружён зарегистрированной винтовкой марки Huğlu. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

По его словам, гладкоствольная винтовка калибра 12/76 была получена Тимуром Б. легально. Срок действия лицензии охотничьего оружия — до мая 2026 года.

"Все документы он оформил до вступления в силу нашего закона, ужесточающего медосмотр и требования для кандидатов на получение оружия. Правда, и это, боюсь, не панацея. Сам преступник писал в соцсетях, что выявить его реальные замыслы врачи не смогли и вряд ли смогут, т.к. он научился мастерски их скрывать", — отметил парламентарий.

Хинштейн подчеркнул необходимость продолжения системной работы над совершенствованием оружейного законодательства.

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Студент пермского университета рассказал, как Dota спасла ему жизнь

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. По последним данным, в результате нападения погибло девять человек.


Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в Перми

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в Перми

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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