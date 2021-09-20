Глава СПЧ назвал процедуру голосования в РФ одной из самых продвинутых в мире

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) в РФ Валерий Фадеев был наблюдателем на выборах в Архангельске в составе группы, которая делала это в 11 регионах страны. По итогам голосования он отметил, что в России создана одна из самых совершенных выборных систем.

"В России за последние годы создана, возможно, одна из самых продуманных и совершенных систем голосования: когда подготовлен корпус общественных наблюдателей, когда есть наблюдатели от партий, организовано тотальное видеонаблюдение, созданы мониторинговые центры, электронное голосование. Вместе эти факторы делают процедуру голосования, как мне кажется, одной из самых продвинутых", — сказал Фадеев на брифинге ситуационного центра Общественной палаты РФ.

Глава СПЧ поделился и собственным опытом, отметив, что выборы в Архангельской области были организованы хорошо. Он также высоко оценил активность общественных наблюдателей, которых было более 100 тысяч.