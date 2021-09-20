Женщина умерла на борту самолёта, летевшего из Антальи в Екатеринбург
Когда пассажирке стало плохо, пилоты решили экстренно сесть в Сочи, но не успели.
Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Женщина скончалась на борту самолёта, выполнявшего рейс из Антальи в Екатеринбург. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии", которой принадлежит лайнер.
После ухудшения самочувствия пассажирки экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту, которым оказалась авиагавань города Сочи, однако женщина умерла до приземления самолёта. Причины её смерти пока не известны.
"Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Сочи. К сожалению, женщина скончалась до прибытия в аэропорт", — цитирует пресс-службу издание E1.
Ранее Лайф писал, что самолёт авиакомпании Azur Air, летевший по маршруту Анталья — Владивосток, совершил экстренную посадку в Красноярске из-за технической неисправности.
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