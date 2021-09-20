Женщина умерла на борту самолёта, летевшего из Антальи в Екатеринбург

Женщина скончалась на борту самолёта, выполнявшего рейс из Антальи в Екатеринбург. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии", которой принадлежит лайнер.

После ухудшения самочувствия пассажирки экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту, которым оказалась авиагавань города Сочи, однако женщина умерла до приземления самолёта. Причины её смерти пока не известны.