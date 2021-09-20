Путин положительно оценил результаты "Единой России" на выборах

Президент РФ Владимир Путин даёт положительную оценку результатам "Единой России", которые партия показала на прошедших за последние три дня выборах. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Положительно. <...> У партии была задача подтвердить своё лидерство, эта задача, безусловно, выполнена", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как Путин оценивает результаты партии.