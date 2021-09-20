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Путин положительно оценил результаты "Единой России" на выборах

У партии была задача подтвердить своё лидерство, с которой она успешно справилась, отметили в Кремле.

20 сентября, 10:19
<p>Фото © ТАСС / Воскресенский Михаил</p>

Фото © ТАСС / Воскресенский Михаил

Президент РФ Владимир Путин даёт положительную оценку результатам "Единой России", которые партия показала на прошедших за последние три дня выборах. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Положительно. <...> У партии была задача подтвердить своё лидерство, эта задача, безусловно, выполнена", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как Путин оценивает результаты партии.

Главные итоги прошедших выборов в Госдуму

Главные итоги прошедших выборов в Госдуму

Ранее в Кремле рассказали, что главным в ходе выборов в Госдуму для президента России Владимира Путина были конкурентность, открытость и честность.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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