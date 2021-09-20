Путин положительно оценил результаты "Единой России" на выборах
У партии была задача подтвердить своё лидерство, с которой она успешно справилась, отметили в Кремле.
Фото © ТАСС / Воскресенский Михаил
Президент РФ Владимир Путин даёт положительную оценку результатам "Единой России", которые партия показала на прошедших за последние три дня выборах. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Положительно. <...> У партии была задача подтвердить своё лидерство, эта задача, безусловно, выполнена", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как Путин оценивает результаты партии.
Ранее в Кремле рассказали, что главным в ходе выборов в Госдуму для президента России Владимира Путина были конкурентность, открытость и честность.
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