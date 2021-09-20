Песков рассказал, что было главным для Путина на выборах в Госдуму

Для президента РФ Владимира Путина главным в ходе выборов в Госдуму были конкурентность, открытость и честность. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, как Путин оценивает итоги голосования.

"Для президента, безусловно, главным было и остаётся конкурентность, открытость и честность состоявшихся выборов. В этом плане мы, конечно, оцениваем весьма и весьма позитивно состоявшийся электоральный процесс", — отметил представитель Кремля.

Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах, которые проходили с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. По результатам обработки более 90% протоколов на выборах лидирует "Единая Россия", которая уже сохранила за собой конституционное большинство в Госдуме.