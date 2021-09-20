Песков: Лавров и Шойгу сами решат, как поступят с депутатскими мандатами
После обработки свыше 90% протоколов "Единая Россия", списки которой возглавляли министры, набирает более 49% голосов на выборах в Госдуму.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу сами озвучат президенту своё решение о том, как они распорядятся депутатскими мандатами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это будет их личное решение. (Владимир Путин) общается с ними по рабочим вопросам регулярно и постоянно. Я не располагаю информацией, уведомили ли они президента, но сами скажут о принятом решении", — добавил Песков.
Напомним, в федеральную часть списка "Единой России" на выборы в 2021 году вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова. Ранее президент РФ Владимир Путин уже признавался, что ему было бы жалко отпускать в Госдуму Лаврова и Сергея Шойгу.
По последним данным, после обработки свыше 90% протоколов ЕР набирает более 49% голосов на выборах в Госдуму. КПРФ получает 19,56% голосов, ЛДПР — 7,51%, "Справедливая Россия — За правду" — 7,38%. Партия "Новые люди" замыкает пятёрку проходящих в нижнюю палату с 5,33% голосов.
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