Песков: Лавров и Шойгу сами решат, как поступят с депутатскими мандатами

Главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу сами озвучат президенту своё решение о том, как они распорядятся депутатскими мандатами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это будет их личное решение. (Владимир Путин) общается с ними по рабочим вопросам регулярно и постоянно. Я не располагаю информацией, уведомили ли они президента, но сами скажут о принятом решении", — добавил Песков.

Напомним, в федеральную часть списка "Единой России" на выборы в 2021 году вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова. Ранее президент РФ Владимир Путин уже признавался, что ему было бы жалко отпускать в Госдуму Лаврова и Сергея Шойгу.