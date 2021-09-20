Конституционное большинство: Результаты выборов в России — в инфографике Лайфа
Центральная избирательная комиссия России опубликовала предварительные данные по голосованию на выборах в депутаты Государственной думы.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
"Единая Россия" с высокой степенью вероятности сохраняет конституционное большинство в Государственной думе, позволяющее принять практически любой закон. ЦИК уже заявил об этом после подсчёта трёх четвертей голосов. Основное преимущество партия приобрела в том числе за счёт голосования по одномандатным округам. На втором месте, по предварительным подсчётам, оказалась КПРФ. В парламент также проходят ЛДПР, занимающая третье место, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди". Публикуем данные ЦИК после обработки более 92% голосов.
Что касается выборов губернаторов в регионах, то там победы одержали действующие или исполняющие обязанности глав регионов. В Хабаровском крае — Михаил Дегтярёв (ЛДПР), в Белгородской области — Вячеслав Гладков ("Единая Россия"), в Республике Тыва — Владислав Ховалыг ("Единая Россия"), в Чеченской Республике — Рамзан Кадыров ("Единая Россия"), в Ульяновской области — Алексей Русских (КПРФ), в Пензенской области — Олег Мельниченко, в Мордовии — Артём Здунов ("Единая Россия"), в Тульской области — Алексей Дюмин (самовыдвижение), в Тверской области — Игорь Руденя ("Единая Россия").