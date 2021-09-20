"Единая Россия" с высокой степенью вероятности сохраняет конституционное большинство в Государственной думе, позволяющее принять практически любой закон. ЦИК уже заявил об этом после подсчёта трёх четвертей голосов. Основное преимущество партия приобрела в том числе за счёт голосования по одномандатным округам. На втором месте, по предварительным подсчётам, оказалась КПРФ. В парламент также проходят ЛДПР, занимающая третье место, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди". Публикуем данные ЦИК после обработки более 92% голосов.