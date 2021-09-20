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Стало известно имя младшего лейтенанта — героя, который нейтрализовал стрелка в пермском вузе

Сотрудник ДПС Константин Калинин первым вошёл в здание учебного заведения и ранил Тимура Б. ответным огнём. Сейчас 18-летний преступник в больнице.

20 сентября, 10:15
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Фото © LIFE

Студента, который сегодня утром открыл стрельбу в пермском университете и убил девять человек, обезвредил сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошёл в главный корпус, а его коллега стал организовывать эвакуацию граждан. В помещении Калинин увидел вооружённого мужчину. Заметив полицейского, тот произвёл в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнём госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил", — уточнила Волк.

После этого госавтоинспектор оказал злоумышленнику первую медицинскую помощь.

Камеры сняли момент, как силовики ответным огнём ранили пермского стрелка

Камеры сняли момент, как силовики ответным огнём ранили пермского стрелка

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. По последним данным, в результате нападения погибло девять человек.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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