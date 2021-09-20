Стало известно имя младшего лейтенанта — героя, который нейтрализовал стрелка в пермском вузе

Студента, который сегодня утром открыл стрельбу в пермском университете и убил девять человек, обезвредил сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошёл в главный корпус, а его коллега стал организовывать эвакуацию граждан. В помещении Калинин увидел вооружённого мужчину. Заметив полицейского, тот произвёл в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнём госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил", — уточнила Волк.

После этого госавтоинспектор оказал злоумышленнику первую медицинскую помощь.