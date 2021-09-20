Стало известно имя младшего лейтенанта — героя, который нейтрализовал стрелка в пермском вузе
Сотрудник ДПС Константин Калинин первым вошёл в здание учебного заведения и ранил Тимура Б. ответным огнём. Сейчас 18-летний преступник в больнице.
Фото © LIFE
Студента, который сегодня утром открыл стрельбу в пермском университете и убил девять человек, обезвредил сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошёл в главный корпус, а его коллега стал организовывать эвакуацию граждан. В помещении Калинин увидел вооружённого мужчину. Заметив полицейского, тот произвёл в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнём госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил", — уточнила Волк.
После этого госавтоинспектор оказал злоумышленнику первую медицинскую помощь.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. По последним данным, в результате нападения погибло девять человек.
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