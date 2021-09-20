В вузах Петербурга и Ленобласти усилят меры безопасности после стрельбы в Перми

После стрельбы в Пермском государственном университете в учебных заведениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут усилены меры безопасности. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказал председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов.