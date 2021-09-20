В вузах Петербурга и Ленобласти усилят меры безопасности после стрельбы в Перми
Также охрана будет усилена и в студенческих общежитиях, рассказали в Совете ректоров вузов.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
После стрельбы в Пермском государственном университете в учебных заведениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут усилены меры безопасности. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказал председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов.
"В вузах Петербурга и Ленобласти с сегодняшнего дня вводятся повышенные меры безопасности. Специфика работы службы безопасности предусматривает возможность большего контроля. Контроль усилят в учебных корпусах и общежитиях", — сказал Демидов.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл в здание около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. По последним данным, в результате нападения погибло девять человек. Стрелка обезвредил сотрудник ДПС, который первым прибыл на место происшествия. Сейчас преступник находится в больнице в критическом состоянии.
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