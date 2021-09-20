Песков заявил, что решений о смене состава кабмина после выборов в ГД не принималось
Напомним, что голосование проходило три дня и после обработки 90% протоколов "Единая Россия" набрала 49% голосов.
Фото © LiFE / Павел Баранов
Никаких решений о возможных переменах в составе правительства после выборов в Госдуму пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что если глава государства примет решение о каких-либо назначениях, то по новой конституции потребуется согласование с Думой.
"Будет или не будет [такое] решение президента — мы это никогда не анонсируем. В настоящий момент никаких решений нет", — сказал официальный представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что после обработки 90% протоколов "Единая Россия" набрала 49% голосов на выборах в Госдуму. КПРФ получает 19,56% голосов, ЛДПР — 7,51%, "Справедливая Россия – За правду" — 7,38%. Партия "Новые люди" замыкает пятёрку проходящих в нижнюю палату парламента с 5,33% голосов.
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