Песков заявил, что решений о смене состава кабмина после выборов в ГД не принималось

Никаких решений о возможных переменах в составе правительства после выборов в Госдуму пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что если глава государства примет решение о каких-либо назначениях, то по новой конституции потребуется согласование с Думой.

"Будет или не будет [такое] решение президента — мы это никогда не анонсируем. В настоящий момент никаких решений нет", — сказал официальный представитель Кремля.