"Единая Россия" победила на выборах в Чечне и Ингушетии
В одной из республик явка составила 84,06%, всего приняли участие в голосовании 197 264 человека.
Партия "Единая Россия" побеждает с 89,2% на выборах в парламент Чечни, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 100% протоколов. "Справедливая Россия — За правду" набрала 5,5% голосов, КПРФ — 5,1%.
"Единая Россия" также побеждает на выборах в Ингушетии с результатом 85,18%. Ещё 5,13% избирателей выбрали "Справедливую Россию", остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер. В региональном избиркоме уточнили, что явка на выборах в республике составила 84,06%, всего проголосовало 197 264 человека.
Ранее Лайф писал о том, что действующий глава Чечни Рамзан Кадыров победил на выборах руководителя республики. После обработки 100% протоколов действующий глава региона получил 99,7% голосов.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём