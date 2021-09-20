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Регион
Опубликовано 20 сентября 2021, 10:59

"Единая Россия" победила на выборах в Чечне и Ингушетии

В одной из республик явка составила 84,06%, всего приняли участие в голосовании 197 264 человека.

Партия "Единая Россия" побеждает с 89,2% на выборах в парламент Чечни, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 100% протоколов. "Справедливая Россия — За правду" набрала 5,5% голосов, КПРФ — 5,1%.

"Единая Россия" также побеждает на выборах в Ингушетии с результатом 85,18%. Ещё 5,13% избирателей выбрали "Справедливую Россию", остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер. В региональном избиркоме уточнили, что явка на выборах в республике составила 84,06%, всего проголосовало 197 264 человека.

Результаты выборов в России — в инфографике Лайфа
Результаты выборов в России — в инфографике Лайфа

Ранее Лайф писал о том, что действующий глава Чечни Рамзан Кадыров победил на выборах руководителя республики. После обработки 100% протоколов действующий глава региона получил 99,7% голосов.

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Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Александра Васильева
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