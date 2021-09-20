Младший лейтенант-герой рассказал, как обезвредил пермского стрелка
Константин Калинин окрикнул преступника и потребовал бросить оружие. Тот ослушался, направив ружьё на полицейского, и тут же получил пулю.
Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в пермском университете. Видео © "МВД Медиа"
Сотрудник ДПС Константин Калинин, который оказался тем самым героем, который нейтрализовал пермского стрелка, описал хронологию событий этого утра. Младший лейтенант находился на смене и занимался оформлением ДТП в тот момент, когда очевидец сообщил, что в здании университета стреляют. Калинин с напарником, старшим лейтенантом полиции Владимиром Макаровым, отправились на помощь.
"Напарник организовал эвакуацию людей, а я побежал к главному входу, спросил у очевидцев, где стрельба. Забежав в задние на первый этаж, я увидел, как вооружённый молодой человек спускается по лестнице. Я окрикнул его: "Бросай!" Вооружённый молодой человек направил оружие на меня и произвёл выстрел, после чего я применил огнестрельное оружие", — рассказывает Калинин.
После того как преступник упал, младший лейтенант подбежал к нему, зафиксировал его движения, отбросил в сторону ружьё, патроны и нож и сразу же начал оказывать ему первую помощь. Напавший находится в краевой больнице, его подключили к ИВЛ, состояние тяжёлое. Информацию СМИ о гибели стрелка источники Лайфа не подтверждают.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. По данным источника Лайфа, в результате нападения погибло девять человек. Минздрав России официально сообщает о шести погибших.
Комментариев: 0