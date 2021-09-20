Младший лейтенант-герой рассказал, как обезвредил пермского стрелка

Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в пермском университете. Видео © "МВД Медиа"

Сотрудник ДПС Константин Калинин, который оказался тем самым героем, который нейтрализовал пермского стрелка, описал хронологию событий этого утра. Младший лейтенант находился на смене и занимался оформлением ДТП в тот момент, когда очевидец сообщил, что в здании университета стреляют. Калинин с напарником, старшим лейтенантом полиции Владимиром Макаровым, отправились на помощь.

"Напарник организовал эвакуацию людей, а я побежал к главному входу, спросил у очевидцев, где стрельба. Забежав в задние на первый этаж, я увидел, как вооружённый молодой человек спускается по лестнице. Я окрикнул его: "Бросай!" Вооружённый молодой человек направил оружие на меня и произвёл выстрел, после чего я применил огнестрельное оружие", — рассказывает Калинин.

После того как преступник упал, младший лейтенант подбежал к нему, зафиксировал его движения, отбросил в сторону ружьё, патроны и нож и сразу же начал оказывать ему первую помощь. Напавший находится в краевой больнице, его подключили к ИВЛ, состояние тяжёлое. Информацию СМИ о гибели стрелка источники Лайфа не подтверждают.