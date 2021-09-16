Камера сняла эпичное видео, как коза и петух спасли свою подружку-курицу, когда её схватил ястреб

На ферме Япа Битса из Гелдерланда, Нидерланды, развернулась настоящая супергеройская сцена под девизом "Один за всех, и все за одного", которая доказывает, что дружба между животными существует.