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Камера сняла эпичное видео, как коза и петух спасли свою подружку-курицу, когда её схватил ястреб

На ферме Япа Битса из Гелдерланда, Нидерланды, развернулась настоящая супергеройская сцена под девизом "Один за всех, и все за одного", которая доказывает, что дружба между животными существует.

16 сентября, 08:37

Скриншот © Facebook / Dogtooth Media

На одну из кур фермера, спокойно клевавшую траву на дворе, внезапно напал ястреб-тетеревятник. Пернатый хищник крепко вцепился в свою жертву, которая беспомощно билась в его лапах. Однако почти мгновенно подоспела помощь.

Видео © Facebook / Dogtooth Media

Сначала наказывать обидчика и вызволять курицу побежал петух, а следом — коза, которая тоже заметила творящееся безобразие. Она не раздумывая бросилась в драку, и вскоре общими усилиями обидчика удалось прогнать.

Скриншот © Facebook / Dogtooth Media

Скриншот © Facebook / Dogtooth Media

Эпичное спасение попало на камеру, и ролик быстро разлетелся по Сети. А хозяин животных признался, что он необычайно горд, что его питомцы оказались так дружны, пишет New York Post. Он рассказал, что курица немного пострадала, но идёт на поправку.

Я так гордился петухом и козой, бросившимися защищать нашу курицу. Я также очень рад, что она выжила

Яп Битс

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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