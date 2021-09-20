Телеведущий Попов побеждает на выборах в Госдуму в своём округе
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Журналист с небольшим отрывом обогнал представителя от КПРФ Михаила Лобанова.
Телеведущий и выдвиженец от "Единой России" Евгений Попов побеждает на выборах в Госдуму по Кунцевскому одномандатному округу Москвы с 35,17%. Такие данные приводит ЦИК России по результатам обработки 100% протоколов.
Второе место занимает представитель КПРФ Михаил Лобанов, набрав 31,65% голосов. За ним следует кандидат от партии "Справедливая Россия — За правду" Александр Тарнавский, набравший 5,84%.
Ранее Лайф сообщал, что Twitter заблокировал аккаунт телеведущего Евгения Попова, однако вскоре страницу восстановили. Коллеги кандидата в Госдуму назвали инцидент попыткой вмешательства в выборы.