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Телеведущий Попов побеждает на выборах в Госдуму в своём округе

Журналист с небольшим отрывом обогнал представителя от КПРФ Михаила Лобанова.

20 сентября, 11:09
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Телеведущий и выдвиженец от "Единой России" Евгений Попов побеждает на выборах в Госдуму по Кунцевскому одномандатному округу Москвы с 35,17%. Такие данные приводит ЦИК России по результатам обработки 100% протоколов.

Второе место занимает представитель КПРФ Михаил Лобанов, набрав 31,65% голосов. За ним следует кандидат от партии "Справедливая Россия — За правду" Александр Тарнавский, набравший 5,84%.

Ранее Лайф сообщал, что Twitter заблокировал аккаунт телеведущего Евгения Попова, однако вскоре страницу восстановили. Коллеги кандидата в Госдуму назвали инцидент попыткой вмешательства в выборы.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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