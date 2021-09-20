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Актёр Дмитрий Певцов и певец Денис Майданов проходят в Госдуму

Первый получает 38,29% голосов избирателей в Медведковском округе Москвы, второй — 40,45% в Одинцовском округе Подмосковья.

20 сентября, 11:05
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Фадеичев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Фадеичев Сергей

На выборах в Госдуму по одномандатным округам певец Денис Майданов и актёр Дмитрий Певцов побеждают в своих одномандатных округах на выборах в Госдуму. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в информационном центре ЦИК.

Единоросс Майданов по итогам обработки 96,8% протоколов набирает 40,45% голосов в Одинцовском округе Московской области, а самовыдвиженец Певцов получает 38,29% поддержки избирателей в Медведковском округе Москвы.

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Накануне завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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