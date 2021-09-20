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Страховщики усомнились в особой опасности электросамокатов для пешеходов

Среди причин инцидентов указываются неровности на дорожном покрытии, отсутствие на маршруте велодорожек или ремонта участков дороги. Таких случаев 60%.

20 сентября, 03:11
<p>Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=5571280149580005&set=p.5571280149580005" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Электросамокат</a></p>

Фото © Facebook / Электросамокат

Электросамокаты причиняют вред гораздо больше самим их пользователям, нежели пешеходам и автомобилистам. В первом случае травм при ДТП получается по статистике 90%, а во втором лишь 6%. К таким выводам пришли эксперты "Альфастрахования", проанализировав статистику происшествий с застрахованными клиентами кикшеринга в российских городах.

"В подавляющем большинстве происшествий пострадавшими оказывались сами пользователи самокатов, и довольно редко — третьи лица", — приводит выводы исследования РБК, в распоряжении которого оказались данные статистики.

При этом, отмечают страховщики, объём выплат пострадавшим вырос и достигает в среднем 50 тысяч рублей. Эксперты связывают это с увеличением количества самих пользователей, а значит, и инцидентов. Помимо недостатка опыта управления называются такие причины аварий, как неровности на дорожном покрытии, отсутствие на маршруте велодорожек или ремонта участков дороги.

География аварий с участием электросамокатов — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск и Самара. Реже, чем в других российских городах, инциденты происходили в Екатеринбурге, Воронеже, Уфе и Челябинске.

В Госдуме предложили юридически приравнять электросамокаты к мопедам

В Госдуме предложили юридически приравнять электросамокаты к мопедам

Ранее Лайф сообщал, что для электросамокатов появилась "медленная зона" на Патриарших прудах в Москве. Таких участков в столице уже более 100, они запускаются в тех местах, где находится большое количество пешеходов.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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