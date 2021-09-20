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Под Тамбовом два человека погибли в аварии с микроавтобусом

Жертвами столкновения стали двое взрослых, которые находились в легковом автомобиле.

20 сентября, 03:32

Под Тамбовом два человека погибли в аварии с микроавтобусом. Видео © LiFE

В Тамбовской области на 500-м километре автодороги Р-22 в Сампурском районе столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Два человека погибли, несколько пострадали. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Cтолкновение произошло в 05:25 (время совпадает с московским). Автомобили столкнулись лоб в лоб. Микроавтобус следовал в Москву. Погибшие находились в легковушке.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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