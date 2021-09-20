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"Отделим зёрна от плевел": В Киеве пригрозили жителям ДНР и ЛНР наказанием за участие в российских выборах

Политик заявил, что власти будут оценивать степень вины по мере вовлечённости в процесс голосования.

20 сентября, 03:44
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206681712267633&set=t.100001622678632&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Арестович</a></p>

Фото © Facebook / Алексей Арестович

Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе и советник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович пригрозил наказанием жителям Донбасса за участие в российских выборах. Он напомнил, что Совет национальной безопасности и обороны ввёл санкции против организаторов "привлечения" граждан Украины к российскому голосованию.

"Думаю, что в речи президента на Генассамблее ООН будет дана политическая оценка этим событиям", — цитирует Арестовича портал vesti.ua.

Ответственность обычных жителей, по словам Арестовича, будет зависеть от степени их "вовлёченности" в процесс. Как будет измеряться доброе волеизъявление — не указывается. Но отмечено, что все решения будут принимать "после возвращения Крыма и Донбасса". Советник главы офиса Зеленского заверил, что украинские власти сумеют "отделить зёрна от плевел".

Киев ввёл санкции против организаторов выборов в Госдуму для крымчан и жителей ДНР

Киев ввёл санкции против организаторов выборов в Госдуму для крымчан и жителей ДНР

Ранее Лайф рассказывал, что в Крыму назвали комичными введённые из-за выборов в Госдуму РФ санкции Украины. Судя по последним заявлениям различных структур Незалежной, это государство окончательно наложило на себя штамп обиженного на весь мир, отметили в парламенте региона.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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