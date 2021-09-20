Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября 2021, 06:44

"Отделим зёрна от плевел": В Киеве пригрозили жителям ДНР и ЛНР наказанием за участие в российских выборах

Фото © Facebook / Алексей Арестович

Фото © Facebook / Алексей Арестович

Политик заявил, что власти будут оценивать степень вины по мере вовлечённости в процесс голосования.

Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе и советник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович пригрозил наказанием жителям Донбасса за участие в российских выборах. Он напомнил, что Совет национальной безопасности и обороны ввёл санкции против организаторов "привлечения" граждан Украины к российскому голосованию.

"Думаю, что в речи президента на Генассамблее ООН будет дана политическая оценка этим событиям", — цитирует Арестовича портал vesti.ua.

Ответственность обычных жителей, по словам Арестовича, будет зависеть от степени их "вовлечённости" в процесс. Как будет измеряться доброе волеизъявление — не указывается. Но отмечено, что все решения будут принимать "после возвращения Крыма и Донбасса". Советник главы офиса Зеленского заверил, что украинские власти сумеют "отделить зёрна от плевел".

Киев ввёл санкции против организаторов выборов в Госдуму для крымчан и жителей ДНР
Киев ввёл санкции против организаторов выборов в Госдуму для крымчан и жителей ДНР

Ранее Лайф рассказывал, что в Крыму назвали комичными введённые из-за выборов в Госдуму РФ санкции Украины. Судя по последним заявлениям различных структур Незалежной, это государство окончательно наложило на себя штамп обиженного на весь мир, отметили в парламенте региона.

BannerImage
Арина Родионова
  • Новости
  • Госдума
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar