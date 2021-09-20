"Отделим зёрна от плевел": В Киеве пригрозили жителям ДНР и ЛНР наказанием за участие в российских выборах

Политик заявил, что власти будут оценивать степень вины по мере вовлечённости в процесс голосования.

Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе и советник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович пригрозил наказанием жителям Донбасса за участие в российских выборах. Он напомнил, что Совет национальной безопасности и обороны ввёл санкции против организаторов "привлечения" граждан Украины к российскому голосованию.

"Думаю, что в речи президента на Генассамблее ООН будет дана политическая оценка этим событиям", — цитирует Арестовича портал vesti.ua.

Ответственность обычных жителей, по словам Арестовича, будет зависеть от степени их "вовлечённости" в процесс. Как будет измеряться доброе волеизъявление — не указывается. Но отмечено, что все решения будут принимать "после возвращения Крыма и Донбасса". Советник главы офиса Зеленского заверил, что украинские власти сумеют "отделить зёрна от плевел".