Пермская студентка показала Лайфу, что происходит в университете после стрельбы

Студентка пермского университета, где сегодня утром один из студентов открыл стрельбу, рассказала Лайфу о происходящем сейчас в вузе.

Её вместе с однокурсниками пока не выпускают из аудитории. Девушка связывалась со своим другом, который был в главном корпусе и видел последствия жуткого происшествия. По его словам, весь первый этаж одного из зданий в крови.