Пермская студентка показала Лайфу, что происходит в университете после стрельбы
По последним данным, в результате нападения 20 человек получили ранения, 9 погибли.
Студентка пермского вуза рассказала Лайфу о происходящем в университете. Видео © LIFE
Студентка пермского университета, где сегодня утром один из студентов открыл стрельбу, рассказала Лайфу о происходящем сейчас в вузе.
Её вместе с однокурсниками пока не выпускают из аудитории. Девушка связывалась со своим другом, который был в главном корпусе и видел последствия жуткого происшествия. По его словам, весь первый этаж одного из зданий в крови.
"Мы находимся сейчас в аудитории. Я очень надеюсь, что нас скоро выведут", — поделилась студентка.
Напомним, что около 11 часов (по местному времени) неизвестный проник на территорию кампуса Пермского госуниверситета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Чтобы спастись, студентам пришлось выпрыгивать из окон. По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело. Лайф публиковал видео оказания помощи пострадавшим. Пока об их состоянии ничего не известно. Самого стрелка задержали сотрудники правоохранительных органов. Он оказал сопротивление и был ранен.
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