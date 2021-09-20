В Москве открыто 45 пунктов вакцинации от гриппа

В Москве открылось 45 пунктов вакцинации от гриппа, пациентов будут принимать здесь ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе мэра столицы.

Получить отечественный препарат может любой гражданин России старше 18 лет. На месте вакцинации необходимо будет оформить письменное согласие и пройти медосмотр. Вся процедура длится 10–15 минут, по завершении которой пациент получит сертификат и рекомендации врача.

График работы мобильных пунктов Будни: 08:00–20:00

По субботам: 09:00–18:00

По воскресеньям: 09:00 –16:00

Вакцинацию беременных женщин организуют в поликлиниках, а дети и подростки могут также привиться в своих образовательных учреждениях. Подробную информацию можно узнать на сайте Департамента здравоохранения города Москвы.