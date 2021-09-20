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В России выявили 19 744 новых случая заражения коронавирусом за сутки

Число летальных исходов в целом по стране за прошлый день возросло на 778 человек против 793 днём ранее.

20 сентября, 08:59

Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 744 человека. Такие цифры привели в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 778 против 793 днём ранее. Условная летальность возросла до уровня 2,73%, следует из данных штаба.

Больше всего заболевших зафиксировано в Москве (+2469 новых носителей), Санкт-Петербурге (+1137), Подмосковье (+1098), в Самарской (+512) и Свердловской (+506) областях.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 11 992 человека.

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Ранее учёные предупредили о повышенной опасности мутировавшего коронавируса. В ходе эксперимента было выявлено, что медицинские маски на 50% снижают риск заражения. Поэтому пренебрегать защитой пока не стоит, убеждены специалисты.

Другой эксперт рассказал, как долго продлится в России новая волна ковида. По его мнению, ситуацию может усугубить появление новой мутации вируса — "мю", которая, по предварительным данным, может уклоняться от антител.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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