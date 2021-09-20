Аммиак, металл, тухлые огурцы: Какие фантомные запахи сопровождают ковид и можно ли от них избавиться Отоларинголог рассказал Лайфу, что коронавирус — нейротропная инфекция, то есть он поражает нервные клетки. 19 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Чем пахнет ковид

Заразившиеся ковидом жалуются на самые разнообразные фантомные запахи, рассказал в интервью Лайфу врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. По его словам, среди них невозможно выделить самые распространённые, практически у каждого человека с такой проблемой — своя обонятельная галлюцинация.

Кого-то преследует запах металла, кого-то преследует запах аммиака, одна пациентка жаловалась на запах тухлых огурцов. У кого-то несколько запахов накладываются друг на друга. Это безусловно людей морочит, донимает, это никуда уйти не может, по сути только когда человек спать ложится, у него эти ощущения притупляются и он на это внимание не обращает. Утром просыпается, и опять всё по новой Владимир Зайцев Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук

Как возникают обонятельные галлюцинации

По словам врача, подобные "поломки на уровне обоняния" могут происходить по двум принципиально разным механизмам. Первый из них: это то, что происходит не только при ковиде, но и при самых разных инфекциях дыхательных путей, — воспаление и отёк слизистой оболочки носоглотки. Из-за этого обонятельные луковицы могут неправильно передавать информацию мозгу. Но в таком случае эта проблема проходит вместе с воспалением, подчеркнул врач, то есть у выздоровевшего обоняние должно сразу восстановиться. Тем не менее широко известно, что это далеко не всегда так: многие мучаются от паросмии (ощущения несуществующих запахов) долгие месяцы после того, как переболели коронавирусом.

Если идёт поражение уже глубже, искажение идёт на уровне головного мозга, то говорить о какой-то починке, о нормализации состояния не представляется возможным. Только время делает своё дело и, может быть, какие-то лекарственные препараты Владимир Зайцев Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук

Кандидат медицинских наук напомнил, что CoViD-19 — нейротропная инфекция: она поражает нервные клетки и в том числе клетки головного мозга. Более того, врач не исключает и таких случаев, когда нормальное восприятие запахов после коронавируса на 100% не восстанавливается вообще никогда.

Если эти поломки серьёзные, необратимые, то помочь уже невозможно Владимир Зайцев Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук

Почему обоняние при ковиде искажается не у всех?

Скорее всего, чаще страдают люди, у которых уже есть проблемы с носовым дыханием в принципе, есть проблемы с заложенностью носа, когда в анамнезе есть искривление перегородки носа, люди со склонностью к полипам, полипообразованию, кистам, а это тоже всё обусловлено тем, что человек плохо дышал носом. И нарушение вентиляции околоносовых пазух, воспаление гайморовых пазух, воспаление клеток решётчатого лабиринта Владимир Зайцев Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук

Врач посетовал, что многие "переносят на ногах" различные инфекции носоглотки, например гайморит, и не лечат их вовремя, и это может создать дополнительный риск паросмии в случае ковида.

Если есть обострение хронического процесса носоглотки, полости носа, то, безусловно, не пролечив это, говорить о нормализации обоняния не представляется возможным. После того как доктор пролечил пациента, восстановил слизистую, снял воспаление, снял отёк, тогда можно говорить о том, что обоняние полностью вернётся Владимир Зайцев Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук

Авторы Адель Романенкова