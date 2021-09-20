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Аммиак, металл, тухлые огурцы: Какие фантомные запахи сопровождают ковид и можно ли от них избавиться

Отоларинголог рассказал Лайфу, что коронавирус — нейротропная инфекция, то есть он поражает нервные клетки.

19 сентября, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Чем пахнет ковид

Заразившиеся ковидом жалуются на самые разнообразные фантомные запахи, рассказал в интервью Лайфу врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. По его словам, среди них невозможно выделить самые распространённые, практически у каждого человека с такой проблемой — своя обонятельная галлюцинация.

Кого-то преследует запах металла, кого-то преследует запах аммиака, одна пациентка жаловалась на запах тухлых огурцов. У кого-то несколько запахов накладываются друг на друга. Это безусловно людей морочит, донимает, это никуда уйти не может, по сути только когда человек спать ложится, у него эти ощущения притупляются и он на это внимание не обращает. Утром просыпается, и опять всё по новой

Владимир Зайцев

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук

<p>Кого-то преследует запах металла, кого-то преследует запах аммиака, одна пациентка жаловалась на запах тухлых огурцов. У кого-то несколько запахов накладываются друг на друга. Это безусловно людей морочит, донимает, это никуда уйти не может, по сути только когда человек спать ложится, у него эти ощущения притупляются и он на это внимание не обращает. Утром просыпается, и опять всё по новой</p>
<p>Кого-то преследует запах металла, кого-то преследует запах аммиака, одна пациентка жаловалась на запах тухлых огурцов. У кого-то несколько запахов накладываются друг на друга. Это безусловно людей морочит, донимает, это никуда уйти не может, по сути только когда человек спать ложится, у него эти ощущения притупляются и он на это внимание не обращает. Утром просыпается, и опять всё по новой</p>

Как возникают обонятельные галлюцинации

По словам врача, подобные "поломки на уровне обоняния" могут происходить по двум принципиально разным механизмам. Первый из них: это то, что происходит не только при ковиде, но и при самых разных инфекциях дыхательных путей, — воспаление и отёк слизистой оболочки носоглотки. Из-за этого обонятельные луковицы могут неправильно передавать информацию мозгу. Но в таком случае эта проблема проходит вместе с воспалением, подчеркнул врач, то есть у выздоровевшего обоняние должно сразу восстановиться. Тем не менее широко известно, что это далеко не всегда так: многие мучаются от паросмии (ощущения несуществующих запахов) долгие месяцы после того, как переболели коронавирусом.

Если идёт поражение уже глубже, искажение идёт на уровне головного мозга, то говорить о какой-то починке, о нормализации состояния не представляется возможным. Только время делает своё дело и, может быть, какие-то лекарственные препараты

Владимир Зайцев

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук

<p>Если идёт поражение уже глубже, искажение идёт на уровне головного мозга, то говорить о какой-то починке, о нормализации состояния не представляется возможным. Только время делает своё дело и, может быть, какие-то лекарственные препараты</p>
<p>Если идёт поражение уже глубже, искажение идёт на уровне головного мозга, то говорить о какой-то починке, о нормализации состояния не представляется возможным. Только время делает своё дело и, может быть, какие-то лекарственные препараты</p>

Кандидат медицинских наук напомнил, что CoViD-19 — нейротропная инфекция: она поражает нервные клетки и в том числе клетки головного мозга. Более того, врач не исключает и таких случаев, когда нормальное восприятие запахов после коронавируса на 100% не восстанавливается вообще никогда.

Если эти поломки серьёзные, необратимые, то помочь уже невозможно

Владимир Зайцев

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук

<p>Если эти поломки серьёзные, необратимые, то помочь уже невозможно</p>
<p>Если эти поломки серьёзные, необратимые, то помочь уже невозможно</p>

Почему обоняние при ковиде искажается не у всех?

Скорее всего, чаще страдают люди, у которых уже есть проблемы с носовым дыханием в принципе, есть проблемы с заложенностью носа, когда в анамнезе есть искривление перегородки носа, люди со склонностью к полипам, полипообразованию, кистам, а это тоже всё обусловлено тем, что человек плохо дышал носом. И нарушение вентиляции околоносовых пазух, воспаление гайморовых пазух, воспаление клеток решётчатого лабиринта

Владимир Зайцев

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук

<p>Скорее всего, чаще страдают люди, у которых уже есть проблемы с носовым дыханием в принципе, есть проблемы с заложенностью носа, когда в анамнезе есть искривление перегородки носа, люди со склонностью к полипам, полипообразованию, кистам, а это тоже всё обусловлено тем, что человек плохо дышал носом. И нарушение вентиляции околоносовых пазух, воспаление гайморовых пазух, воспаление клеток решётчатого лабиринта</p>
<p>Скорее всего, чаще страдают люди, у которых уже есть проблемы с носовым дыханием в принципе, есть проблемы с заложенностью носа, когда в анамнезе есть искривление перегородки носа, люди со склонностью к полипам, полипообразованию, кистам, а это тоже всё обусловлено тем, что человек плохо дышал носом. И нарушение вентиляции околоносовых пазух, воспаление гайморовых пазух, воспаление клеток решётчатого лабиринта</p>

Врач посетовал, что многие "переносят на ногах" различные инфекции носоглотки, например гайморит, и не лечат их вовремя, и это может создать дополнительный риск паросмии в случае ковида.

Если есть обострение хронического процесса носоглотки, полости носа, то, безусловно, не пролечив это, говорить о нормализации обоняния не представляется возможным. После того как доктор пролечил пациента, восстановил слизистую, снял воспаление, снял отёк, тогда можно говорить о том, что обоняние полностью вернётся

Владимир Зайцев

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук

<p>Если есть обострение хронического процесса носоглотки, полости носа, то, безусловно, не пролечив это, говорить о нормализации обоняния не представляется возможным. После того как доктор пролечил пациента, восстановил слизистую, снял воспаление, снял отёк, тогда можно говорить о том, что обоняние полностью вернётся</p>
<p>Если есть обострение хронического процесса носоглотки, полости носа, то, безусловно, не пролечив это, говорить о нормализации обоняния не представляется возможным. После того как доктор пролечил пациента, восстановил слизистую, снял воспаление, снял отёк, тогда можно говорить о том, что обоняние полностью вернётся</p>
Когда вернётся обоняние: Переболевший ковидом врач поделился собственным опытом

Когда вернётся обоняние: Переболевший ковидом врач поделился собственным опытом

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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