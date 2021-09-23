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Мазепин выступит на этапе "Формулы-1" в Сочи в шлеме с именами всех российских призёров Олимпиады

Гонка 15-го этапа чемпионата мира нынешнего сезона пройдёт в воскресенье, 26 сентября, на "Сочи Автодроме".

23 сентября, 08:42
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/nikita_mazepin/status/1370766605488099329/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nikita_mazepin</a></p>

Фото © Twitter / nikita_mazepin

Российский пилот команды "Формулы-1" "Хаас" Никита Мазепин заявил, что выступит на домашнем этапе чемпионата мира в шлеме, на который нанесены имена всех наших призёров Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Гран-при России стартует на "Сочи Автодроме" в пятницу, 24 сентября. Сама гонка 15-го этапа нынешнего сезона пройдёт в воскресенье, 26 сентября.

"Как правило, гонщики готовят особенные шлемы на домашние этапы. Я бы хотел, как русский человек, высказать восхищение нашими олимпийцами и паралимпийцами, которые отстаивали честь страны в Токио, на шлеме изображены имена всех призёров прошедших соревнований", заявил Мазепин.

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Сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на Олимпийских играх в Токио. В активе нашей команды — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали (всего 71 награда).

На Паралимпиаде наши спортсмены заняли четвёртое место в общекомандном зачёте. В активе российской сборной — рекордные в её истории 118 медалей (36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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