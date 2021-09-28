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В честь 16-летней россиянки назвали элемент в художественной гимнастике

Ему присвоена ценность 0,5 балла за базовые 180 градусов (при выполнении стоя) или же 0,6 — из положения на полу.

28 сентября, 12:47

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Международная федерация гимнастики (FIG) зарегистрировала авторский элемент 16-летней российской гимнастки Лалы Крамаренко — пируэт с согнутой ногой (pivot with free leg bent 30 degrees).

Элементу присвоена ценность 0,5 балла за базовые 180 градусов, при выполнении стоя. Или же 0,6 балла, если гимнастка делает элемент из положения на ковре. Кроме того, за каждые дополнительные 180 градусов вращения добавляется 0,20 балла.

"Благодарим FIG за внимание к российской художественной гимнастике и нашей сборной!" — говорится в сообщении нашей национальной команды.

В честь олимпийского чемпиона Нагорного назвали элемент в спортивной гимнастике

В честь олимпийского чемпиона Нагорного назвали элемент в спортивной гимнастике

Ранее Лайф сообщал, что один из элементов программы в спортивной гимнастике получил название в честь российского олимпийского чемпиона Никиты Нагорного.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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