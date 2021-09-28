В честь 16-летней россиянки назвали элемент в художественной гимнастике

Элементу присвоена ценность 0,5 балла за базовые 180 градусов, при выполнении стоя. Или же 0,6 балла, если гимнастка делает элемент из положения на ковре. Кроме того, за каждые дополнительные 180 градусов вращения добавляется 0,20 балла.