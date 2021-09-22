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Роналду обошёл Месси и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

В пятёрку также вошли партнёры аргентинца по команде: Неймар и Килиан Мбаппе, а также Мохаммед Салах из "Ливерпуля".

22 сентября, 08:28
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Rob Newell - CameraSport via Getty Images, © John Berry / Getty Images</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Rob Newell - CameraSport via Getty Images, © John Berry / Getty Images

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира, обойдя своего извечного соперника — Лионеля Месси из ПСЖ. Об этом пишет Forbes.

В частности, за сезон Роналду получит $125 млн, из которых $70 млн — зарплата и бонусы за выступления в МЮ. Месси же за футбольный год получит лишь $110 млн. На третьем месте расположился ещё один игрок ПСЖ — Неймар, доход которого составляет $95 млн.

Настоящий триллер: "Манчестер Юнайтед" благодаря голам Роналду и Лингарда и отбитому пенальти Де Хеа обыграл "Вест Хэм"

Настоящий триллер: "Манчестер Юнайтед" благодаря голам Роналду и Лингарда и отбитому пенальти Де Хеа обыграл "Вест Хэм"

В десятку самых высокооплачиваемых футболистов также вошли Килиан Мбаппе (ПСЖ), Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Андрес Иньеста ("Висел Кобэ"), Поль Погба (МЮ), Гарет Бейл и Эден Азар (оба — "Реал").

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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