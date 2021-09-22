Роналду обошёл Месси и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира, обойдя своего извечного соперника — Лионеля Месси из ПСЖ. Об этом пишет Forbes.

В частности, за сезон Роналду получит $125 млн, из которых $70 млн — зарплата и бонусы за выступления в МЮ. Месси же за футбольный год получит лишь $110 млн. На третьем месте расположился ещё один игрок ПСЖ — Неймар, доход которого составляет $95 млн.