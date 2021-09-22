Роналду обошёл Месси и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
В пятёрку также вошли партнёры аргентинца по команде: Неймар и Килиан Мбаппе, а также Мохаммед Салах из "Ливерпуля".
Коллаж © LIFE. Фото © Rob Newell - CameraSport via Getty Images, © John Berry / Getty Images
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира, обойдя своего извечного соперника — Лионеля Месси из ПСЖ. Об этом пишет Forbes.
В частности, за сезон Роналду получит $125 млн, из которых $70 млн — зарплата и бонусы за выступления в МЮ. Месси же за футбольный год получит лишь $110 млн. На третьем месте расположился ещё один игрок ПСЖ — Неймар, доход которого составляет $95 млн.
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В десятку самых высокооплачиваемых футболистов также вошли Килиан Мбаппе (ПСЖ), Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Андрес Иньеста ("Висел Кобэ"), Поль Погба (МЮ), Гарет Бейл и Эден Азар (оба — "Реал").
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