Сборную Венгрии наказали за расизм фанатов в квалификации ЧМ-2022

ФИФА наказала сборную Венгрии по футболу проведением двух домашних матчей (один из них — условно) без зрителей за поведение болельщиков на матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Англии. Об этом сообщается на сайте организации.

Встреча состоялась 2 сентября в Будапеште и завершилась крупной победой гостей со счётом 4:0. Во время игры венгерские болельщики бросали в английских футболистов посторонние предметы. Кроме того, по сообщениям СМИ, фанаты оскорбляли игроков гостей Джуда Беллингема и Рахима Стерлинга на расовой почве. ФИФА начала расследование после обращения Футбольной ассоциации Англии.

Сборная Венгрии проведёт без зрителей домашний матч квалификации ЧМ-2022 против Албании, встреча состоится 9 октября. Если в течение ближайших двух лет в Венгрии подобный инцидент повторится, национальная команда сыграет при пустых трибунах ещё одну встречу. Также Футбольную федерацию Венгрии оштрафовали на 200 тысяч швейцарских франков (около 217 тысяч долларов).