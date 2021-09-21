Сборную Венгрии наказали за расизм фанатов в квалификации ЧМ-2022
Девятого октября национальная команда примет Албанию. Зрители на трибуны допускаться не будут.
Фото © FIFA.com
ФИФА наказала сборную Венгрии по футболу проведением двух домашних матчей (один из них — условно) без зрителей за поведение болельщиков на матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Англии. Об этом сообщается на сайте организации.
Встреча состоялась 2 сентября в Будапеште и завершилась крупной победой гостей со счётом 4:0. Во время игры венгерские болельщики бросали в английских футболистов посторонние предметы. Кроме того, по сообщениям СМИ, фанаты оскорбляли игроков гостей Джуда Беллингема и Рахима Стерлинга на расовой почве. ФИФА начала расследование после обращения Футбольной ассоциации Англии.
Сборная Венгрии проведёт без зрителей домашний матч квалификации ЧМ-2022 против Албании, встреча состоится 9 октября. Если в течение ближайших двух лет в Венгрии подобный инцидент повторится, национальная команда сыграет при пустых трибунах ещё одну встречу. Также Футбольную федерацию Венгрии оштрафовали на 200 тысяч швейцарских франков (около 217 тысяч долларов).
В июле УЕФА наказал сборную Венгрии проведением трёх домашних матчей под своей эгидой без зрителей (один из них условно). Решение было принято в связи с дискриминационным поведением фанатов в играх группового этапа Евро-2020.
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