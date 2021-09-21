Пауза или конец карьеры: Почему Артём Дзюба отказался играть за сборную России по футболу Экс-капитан национальной команды буквально шокировал общественность на следующий день после того, как вернулся в сборную. 21 сентября, 14:50 Фото © РФС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин вчера огласил список из 34 футболистов, которые будут готовиться к матчам против Словакии и Словении. Не прошло и двух дней, как одного игрока команда лишилась. Артём Дзюба принял непростое решение и от приглашения отказался. Это явно не оставило равнодушными поклонников нашего футбола.

"Не набрал форму"

Форвард "Зенита" — игрок крайне опытный и серьёзный. Он прекрасно понимает свои возможности и состояние в данный момент. То, что Артём Дзюба сейчас далёк от оптимальных кондиций, видели абсолютно все. Причём кажется, что спад начался на Евро-2020, где он делал всё, что мог.

Потом последовало совсем провальное начало сезона в "Зените", где Дзюба из основного форварда и лучшего бомбардира превратился в запасного. Да и при выходе со скамейки получалось не сильно. Прорвало нападающего лишь в матче с "Ахматом", где он выдал две голевые передачи. Подтвердилось это в игре с "Рубином", где он уже и забить сумел. Причём сразу два мяча. Кажется, что форма начала возвращаться. Но, видимо, только нам. Дзюба на этот счёт имеет другое мнение.

— Я долго думал над этой ситуацией и пришёл к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьёзная подготовка, мы выложились на все сто, но результат получился неудачный. Всё это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной, — отметил Дзюба в беседе с "Матч ТВ".

Похоже, что подавлен Дзюба не только физически, но и эмоционально. В таком кризисе лучший нападающий нашей страны последних лет не был очень давно. Причём ушли от него не только голы, но и, кажется, болельщики, которые его вызов в сборную восприняли крайне неоднозначно и говорили о том, что поддерживать его снова не хотят.

Это конец?

Сам Дзюба утверждает, что это даже не пауза, а просто отказ от приглашения в нынешней ситуации. То есть только на ближайшие два матча, которые будут для наших крайне важными. Вот что он сам говорит на этот счёт.

У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чьё-то место сейчас было бы неправильным. О чём я честно и сказал тренеру. Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Моё решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас. Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну, я надеюсь ещё не раз выйти в составе нашей команды и забить не один гол Артём Дзюба нападающий "Зенита"

Совсем другой вопрос, что на этот счёт думает Валерий Карпин. Наверняка он не испытал особой радости от того, как воспользовался предоставленным шансом Дзюба. Причём главный тренер сборной вызвал форварда, понимая, что тот совсем ещё не в оптимальных кондициях.

Говоря проще, Карпин даёт реальный шанс Дзюбе вернуться в сборную, побить рекорд Кержакова и стать лучшим её бомбардиром, вернуть любовь трибун и снова быть героем сборной. Дзюба отвечает отказом. Пусть и очень взвешенным, адекватным и красиво преподнесённым, но всё-таки отказом. Будет ли ещё такой шанс?

К тому же сейчас вряд ли кто-то возьмётся предсказать, что будет с игровой формой Артёма Дзюбы. Да, в Казани был дубль, но что будет дальше? Не будем забывать, что в игре против "Рубина" за "Зенит" не играл Сердар Азмун, который наверняка был бы в стартовом составе, если бы прилетел с командой. И вот тогда уже о дубле Дзюбы пришлось бы только мечтать.

Не стоит забывать и о конфликте между Карпиным и Дзюбой, который тянется много лет. Сам тренер утверждает, что он ещё есть, однако на вызов в сборную не влияет. Наставник сделал шаг в сторону окончания этой вражды и позвал Дзюбу в команду. Теперь же не исключено, что конфликт получит совершенно новое развитие.

Так что как бы Дзюба ни говорил о своём возможном новом пришествии в сборную, а шансов на это стало немного меньше. Вряд ли Валерий Карпин, человек с достаточно непростым и своенравным характером, в скором времени забудет такое решение Артёма Дзюбы. Впрочем, если форвард "Зенита" продолжит забивать, то ворота сборной ему будут открыты — это и так понятно.

— Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло, когда Дзюба оказался в расширенном списке игроков, вызванных на октябрьские матчи, — отметил Валерий Карпин.

Не забудем и о том, что Дзюба отказался "занимать чьё-то место" на важных матчах со Словакией и Словенией. Но дальше игры будут ещё тяжелее — Хорватия и неуступчивый Кипр, а там либо чемпионат мира, либо его стыки. Простых игр у сборной в календаре на ближайшее время нет.

В любом случае решение Дзюбы заслуживает определённого уважения. Форвард, понимая, что сейчас не в лучшей форме, отказывается от приглашения. Прекрасно осознавая, что ему-то оно очень даже нужно. Тем не менее за жизнью сборной становится наблюдать ещё интереснее. Посмотрим, получит ли Дзюба ещё одно приглашение или же с карьерой в сборной придётся закончить?

Авторы Шамиль Гаджиев