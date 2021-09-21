Карпин прокомментировал решение Дзюбы отказаться играть за сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что готов будет вновь вызывать Артёма Дзюбу в команду, несмотря на его отказ принять приглашение и приехать на ближайший сбор.

Наставник отметил, что сегодня пообщался с форвардом и тот сообщил ему, что намерен сосредоточиться на играх "Зенита" и находится не в оптимальной форме.

"Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло, когда Дзюба оказался в расширенном списке игроков, вызванных на октябрьские матчи", — отметил Карпин.