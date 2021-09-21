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Карпин прокомментировал решение Дзюбы отказаться играть за сборную России

Ранее форвард сообщил, что находится не в лучшей форме и поэтому не сможет помочь национальной команде.

21 сентября, 13:31
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / EPA / Kirill Kudryavtsev, © ТАСС / AP Photo / Pavel Golovkin</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / EPA / Kirill Kudryavtsev, © ТАСС / AP Photo / Pavel Golovkin

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что готов будет вновь вызывать Артёма Дзюбу в команду, несмотря на его отказ принять приглашение и приехать на ближайший сбор.

Наставник отметил, что сегодня пообщался с форвардом и тот сообщил ему, что намерен сосредоточиться на играх "Зенита" и находится не в оптимальной форме.

"Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло, когда Дзюба оказался в расширенном списке игроков, вызванных на октябрьские матчи", — отметил Карпин.

Последний шанс: Зачем Карпин вернул Дзюбу в сборную России, несмотря на конфликт и плохую игру

Последний шанс: Зачем Карпин вернул Дзюбу в сборную России, несмотря на конфликт и плохую игру

Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба отказался от приглашения в сборную России по футболу на ближайшие матчи против Словакии и Словении. Своё решение он объяснил тем, что находится не в оптимальной форме.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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