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Пропустит матч с "Метцем": В "Пари Сен-Жермен" рассказали о травме Месси

Встреча седьмого тура чемпионата Франции состоится в среду, 22 сентября.

21 сентября, 12:38
<p>Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"</p>

Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси получил ушиб кости левого колена в матче шестого тура французского первенства с "Лионом" (2:1). Об этом сообщается на сайте клуба.

В состоявшемся в минувшее воскресенье матче Месси заменили на 76-й минуте. Обследование выявило у шестикратного обладателя "Золотого мяча" ушиб кости. В четверг аргентинцу предстоит вновь пройти MRT.

Из-за травмы Месси пропустит матч седьмого тура чемпионата Франции против "Метца". Встреча состоится в среду, 22 сентября.

Тренер ПСЖ объяснил, почему заменил Месси на матче с "Лионом"

Тренер ПСЖ объяснил, почему заменил Месси на матче с "Лионом"

Месси перешёл в ПСЖ 10 августа на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон.

За новую команду аргентинец дебютировал в конце августа в игре четвёртого тура против "Реймса" (2:0). Он вышел на замену в середине второго тайма. В игре Лиги чемпионов c "Брюгге" (1:1) Месси впервые появился в стартовом составе ПСЖ. Пока на его счету нет результативных действий.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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