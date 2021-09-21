Пропустит матч с "Метцем": В "Пари Сен-Жермен" рассказали о травме Месси
Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"
Встреча седьмого тура чемпионата Франции состоится в среду, 22 сентября.
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси получил ушиб кости левого колена в матче шестого тура французского первенства с "Лионом" (2:1). Об этом сообщается на сайте клуба.
В состоявшемся в минувшее воскресенье матче Месси заменили на 76-й минуте. Обследование выявило у шестикратного обладателя "Золотого мяча" ушиб кости. В четверг аргентинцу предстоит вновь пройти МРТ.
Из-за травмы Месси пропустит матч седьмого тура чемпионата Франции против "Метца". Встреча состоится в среду, 22 сентября.
Месси перешёл в ПСЖ 10 августа на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон.
За новую команду аргентинец дебютировал в конце августа в игре четвёртого тура против "Реймса" (2:0). Он вышел на замену в середине второго тайма. В игре Лиги чемпионов c "Брюгге" (1:1) Месси впервые появился в стартовом составе ПСЖ. Пока на его счету нет результативных действий.