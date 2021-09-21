"Вдохновлён русским авангардом": ФХР представила логотип хоккейного ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге
Турнир пройдёт на новенькой арене с 5 по 21 мая.
Фото © ФХР
Видео © Twitter / Хоккей России
В Санкт-Петербурге представили логотип чемпионата мира по хоккею 2023 года, который примет Северная столица.
"Вдохновлён русским авангардом", — говорится в описании к опубликованному ролику с презентации.
В презентации логотипа приняли участие президент ИИХФ Рене Фазель, президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
"Я очень рад, что мы сможем провести чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге на новой арене. Никогда не забуду 2000 год, когда президент Владимир Владимирович Путин открыл чемпионат мира, который тоже проходил на новой арене. Эта арена прекрасна и сейчас, но теперь у нас будет новая — одна из самых больших, если не самая большая хоккейная арена в мире. И играть на ней будет сборная России, а не ОКР — в 2023 году мы вернёмся к нормальной жизни. С нетерпением жду этого. Это будет прекрасный чемпионат мира с прекрасной организацией", — отметил Рене Фазель.
Добавим, что чемпионат мира пройдёт с 5 по 21 мая в Санкт-Петербурге на новой ледовой арене "Петербургский".
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