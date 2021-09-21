"Я очень рад, что мы сможем провести чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге на новой арене. Никогда не забуду 2000 год, когда президент Владимир Владимирович Путин открыл чемпионат мира, который тоже проходил на новой арене. Эта арена прекрасна и сейчас, но теперь у нас будет новая — одна из самых больших, если не самая большая хоккейная арена в мире. И играть на ней будет сборная России, а не ОКР — в 2023 году мы вернёмся к нормальной жизни. С нетерпением жду этого. Это будет прекрасный чемпионат мира с прекрасной организацией", — отметил Рене Фазель.