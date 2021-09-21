РФС может наказать Заболотного из-за празднования гола "Спартаку" с болельщиками
Напомним, он стал автором единственного мяча и принёс красно-синим победу в дерби.
Фото © ПФК ЦСКА
РФС может наказать нападающего ЦСКА Антона Заболотного за нарушения санитарного регламента во время московского дерби против "Спартака". Об этом РИА "Новости" рассказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) союза Артур Григорьянц.
"В основном на заседании будут рассматриваться вопросы нарушения санитарного регламента как зрителями, так и игроками. Это касается в том числе Антона Заболотного в матче со "Спартаком", — отметил Григорьянц.
Напомним, Заболотный забил единственный мяч в дерби ЦСКА — "Спартак" и принёс победу армейцам. После этого он отправился праздновать гол с болельщиками красно-синих, что запрещает санитарный регламент.
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