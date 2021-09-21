НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

РФС может наказать Заболотного из-за празднования гола "Спартаку" с болельщиками

Напомним, он стал автором единственного мяча и принёс красно-синим победу в дерби.

21 сентября, 11:07
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

РФС может наказать нападающего ЦСКА Антона Заболотного за нарушения санитарного регламента во время московского дерби против "Спартака". Об этом РИА "Новости" рассказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) союза Артур Григорьянц.

"В основном на заседании будут рассматриваться вопросы нарушения санитарного регламента как зрителями, так и игроками. Это касается в том числе Антона Заболотного в матче со "Спартаком", — отметил Григорьянц.

Дерби под дождём: ЦСКА вырвал победу у "Спартака" в чемпионате России по футболу

Дерби под дождём: ЦСКА вырвал победу у "Спартака" в чемпионате России по футболу

Напомним, Заболотный забил единственный мяч в дерби ЦСКА — "Спартак" и принёс победу армейцам. После этого он отправился праздновать гол с болельщиками красно-синих, что запрещает санитарный регламент.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1