НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Головин получил наивысший рейтинг среди российских футболистов в новой FIFA 22

В тройку сильнейших также попали Алексей Миранчук из "Аталанты" и Артём Дзюба из "Зенита".

21 сентября, 10:01
<p>Фото © <a href="https://rfs.ru/media/album/6075/170637" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РФС</a></p>

Фото © РФС

Полузащитник "Монако" Александр Головин получил наивысший рейтинг среди игроков сборной России по футболу в новом симуляторе FIFA 22.

В частности, Головин получил рейтинг "79". На один пункт ниже у Алексея Миранчука из "Аталанты", Артёма Дзюбы из "Зенита", Андрея Лунёва из "Байера" и Романа Зобнина из "Спартака".

Дождались: Головин забил первый гол за "Монако" в новом сезоне чемпионата Франции

Дождались: Головин забил первый гол за "Монако" в новом сезоне чемпионата Франции

Добавим, что самый низкий рейтинг среди игроков нашей сборной у полузащитника ЦСКА Максима Мухина (68). FIFA 22 выйдет 1 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Такой вратарь нам нужен": Тренер сборной России объяснил, почему в команду вернули Сафонова

вчера в 14:14

Дождались: Головин забил первый гол за "Монако" в новом сезоне чемпионата Франции

19 сентября, 11:53

Возвращение домой: Теннисист Медведев после победы на US Open выступит на Кубке Кремля

сегодня в 11:13

Полицейских из Приамурья задержали за ограбление подпольного казино

сегодня в 11:16

Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции

сегодня в 11:13

Новости партнеров

Layer 1