Головин получил наивысший рейтинг среди российских футболистов в новой FIFA 22
В тройку сильнейших также попали Алексей Миранчук из "Аталанты" и Артём Дзюба из "Зенита".
Фото © РФС
Полузащитник "Монако" Александр Головин получил наивысший рейтинг среди игроков сборной России по футболу в новом симуляторе FIFA 22.
В частности, Головин получил рейтинг "79". На один пункт ниже у Алексея Миранчука из "Аталанты", Артёма Дзюбы из "Зенита", Андрея Лунёва из "Байера" и Романа Зобнина из "Спартака".
Добавим, что самый низкий рейтинг среди игроков нашей сборной у полузащитника ЦСКА Максима Мухина (68). FIFA 22 выйдет 1 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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