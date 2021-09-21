РПЛ может отменить тендер на медиаправа и оставить показ игр на "Матч ТВ"
Канал является давним стратегическим партнёром лиги и РФС, а потому его предложение является приоритетным.
Фото © ТАСС/Олег Бухарев
РПЛ может отменить тендер на медиаправа, а показ игр чемпионата страны оставить на телеканале "Матч ТВ". Об этом сообщает "РБ-Спорт".
По информации издания, предложение "Матча" является приоритетным, так как канал является давним стратегическим партнёром как РПЛ, так и РФС. Кроме того, у "Матча" имеется свой продакшен и эксперты. Однако большая часть клубов выступает за проведение тендера.
Ранее Лайф сообщал, что Российская премьер-лига проведёт тендер, на котором будет определён будущий правообладатель на показ соревнований.
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