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РПЛ может отменить тендер на медиаправа и оставить показ игр на "Матч ТВ"

Канал является давним стратегическим партнёром лиги и РФС, а потому его предложение является приоритетным.

21 сентября, 09:22
<p>Фото © ТАСС/Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС/Олег Бухарев

РПЛ может отменить тендер на медиаправа, а показ игр чемпионата страны оставить на телеканале "Матч ТВ". Об этом сообщает "РБ-Спорт".

По информации издания, предложение "Матча" является приоритетным, так как канал является давним стратегическим партнёром как РПЛ, так и РФС. Кроме того, у "Матча" имеется свой продакшен и эксперты. Однако большая часть клубов выступает за проведение тендера.

Глава РПЛ заявил, что лига изучила стоимость собственных медиаправ

Глава РПЛ заявил, что лига изучила стоимость собственных медиаправ

Ранее Лайф сообщал, что Российская премьер-лига проведёт тендер, на котором будет определён будущий правообладатель на показ соревнований.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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