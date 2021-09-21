РПЛ может отменить тендер на медиаправа и оставить показ игр на "Матч ТВ"

РПЛ может отменить тендер на медиаправа, а показ игр чемпионата страны оставить на телеканале "Матч ТВ". Об этом сообщает " РБ-Спорт ".

По информации издания, предложение "Матча" является приоритетным, так как канал является давним стратегическим партнёром как РПЛ, так и РФС. Кроме того, у "Матча" имеется свой продакшен и эксперты. Однако большая часть клубов выступает за проведение тендера.