Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что отказался возглавить национальную команду Ирака, посчитав себя неготовым к решению новых задач. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

"Сборная Ирака вышла на меня через полчаса после моего ухода из сборной России. Я встречался с их представителем в своём кабинете в РФС. Я сказал, что я не готов. Чтобы что-то начать новое, надо понять, что было сделано не так. Это решение было бы безответственным", — отметил Черчесов.