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"Решение было бы безответственным": Черчесов объяснил, почему отказался возглавить сборную Ирака

На Ближнем Востоке специалисту собирались поставить задачу вывести команду в финальную часть чемпионата мира.

21 сентября, 08:41
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что отказался возглавить национальную команду Ирака, посчитав себя неготовым к решению новых задач. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

"Сборная Ирака вышла на меня через полчаса после моего ухода из сборной России. Я встречался с их представителем в своём кабинете в РФС. Я сказал, что я не готов. Чтобы что-то начать новое, надо понять, что было сделано не так. Это решение было бы безответственным", — отметил Черчесов.

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Ранее стало известно, что в Ираке российскому специалисту собирались поставить задачу вывести команду в финальную часть чемпионата мира. На данный момент сборная страны занимает последнее место в своей группе.

Черчесов покинул пост главного тренера сборной России 8 июля. На Евро-2020 он не смог преодолеть с командой барьер группового этапа.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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