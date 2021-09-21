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Баллотирующийся в президенты Филиппин боксёр Пакьяо подтвердил окончание спортивной карьеры

42-летний спортсмен заявил, что "готов взять на себя бремя лидерства" и добиться победы над бедностью в стране.

20 сентября, 23:34
<p>Мэнни Пакьяо. Фото © ТАСС / EPA / FAZRY ISMAIL</p>

Мэнни Пакьяо. Фото © ТАСС / EPA / FAZRY ISMAIL

Легенда мирового бокса, экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо подтвердил, что завершил спортивную карьеру. Об этом он рассказал в программе Toni Talks, опубликованной на ютуб-канале певицы Тони Гонзаги.

19 сентября стало известно, что Пакьяо официально выдвинут кандидатом на пост президента Филиппин от правящей в стране партии. Выборы главы государства состоятся в 2022 году.

"Моя боксёрская карьера уже закончена, я принял это решение, потому что я занимаюсь боксом уже давно и моя семья говорит, что уже достаточно... Смело принимаю вызов баллотироваться на пост президента Филиппин. Нам нужен прогресс, нужно победить бедность. Нам нужно, чтобы правительство честно и прозрачно служило нашему народу. Время пришло, я готов взять на себя бремя лидерства", — сказал 42-летний Пакьяо.

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Стоит отметить, что боксёр является членом Сената Филиппин, срок его полномочий истекает в 2022 году. С 2016 года должность президента страны занимает Родриго Дутерте, который после следующих выборов намерен стать вице-президентом, так как, согласно конституции, он не может занимать свой нынешний пост более одного шестилетнего срока.

За свою спортивную карьеру Пакьяо одержал 62 победы (39 нокаутом) и потерпел восемь поражений, ещё два боя с его участием закончились ничьей. Он является единственным боксёром в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Филиппинец долгое время считался лучшим боксёром вне зависимости от веса.

В августе Лайф сообщал, что Пакьяо проиграл кубинцу Йорденису Угасу в бою за титул суперчемпиона по версии WBA в полусреднем весе по решению судей.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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