Баллотирующийся в президенты Филиппин боксёр Пакьяо подтвердил окончание спортивной карьеры

Легенда мирового бокса, экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо подтвердил, что завершил спортивную карьеру. Об этом он рассказал в программе Toni Talks, опубликованной на ютуб-канале певицы Тони Гонзаги.

19 сентября стало известно, что Пакьяо официально выдвинут кандидатом на пост президента Филиппин от правящей в стране партии. Выборы главы государства состоятся в 2022 году.

"Моя боксёрская карьера уже закончена, я принял это решение, потому что я занимаюсь боксом уже давно и моя семья говорит, что уже достаточно... Смело принимаю вызов баллотироваться на пост президента Филиппин. Нам нужен прогресс, нужно победить бедность. Нам нужно, чтобы правительство честно и прозрачно служило нашему народу. Время пришло, я готов взять на себя бремя лидерства", — сказал 42-летний Пакьяо.

Стоит отметить, что боксёр является членом Сената Филиппин, срок его полномочий истекает в 2022 году. С 2016 года должность президента страны занимает Родриго Дутерте, который после следующих выборов намерен стать вице-президентом, так как, согласно конституции, он не может занимать свой нынешний пост более одного шестилетнего срока.

За свою спортивную карьеру Пакьяо одержал 62 победы (39 нокаутом) и потерпел восемь поражений, ещё два боя с его участием закончились ничьей. Он является единственным боксёром в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Филиппинец долгое время считался лучшим боксёром вне зависимости от веса.