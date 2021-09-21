НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Банки использовали 90% средств программы льготной ипотеки

По словам экспертов, в Москве спрос на неё падает, но при этом в регионах остаётся высоким и лимита может не хватить.

20 сентября, 22:59
<p>Фото © ТАСС / Сергей Ермохин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Ермохин

Банки на 90% использовали средства программы льготной ипотеки. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на оператора проекта ДОМ.РФ.

По словам директора подразделения "Государственные программы в жилищной сфере" ДОМ.РФ Виталия Насонова, доля льготных ипотечных госпрограмм в общем объеме кредитования на покупку квартир в новостройках устойчиво превышает 80%

С 1 октября ожидается переворот на рынке недвижимости: какие квартиры станут дешевле, а какие подорожают

С 1 октября ожидается переворот на рынке недвижимости: какие квартиры станут дешевле, а какие подорожают

"В рамках программы "Льготной ипотеки по ставке не более 7%" кредиторы уже использовали около 90% запланированного лимита. ДОМ.РФ является оператором данной программы и ведет ее реализацию, мы контролируем использование банками лимитов, текущая динамика их выборки соответствует прогнозным показателям", — сказал Насонов.

Как известно, общий лимит финансирования по программе льготной ипотеки на новостройки составляет 2,08 трлн рублей. 90% средств на неё было выбрано за 17 месяцев. Таким образом, на 9,5 месяца — до 1 июля 2022 года — осталось только 10%.

Из квартиры — в свой дом: Кто выиграет от новой программы льготной ипотеки

Из квартиры — в свой дом: Кто выиграет от новой программы льготной ипотеки

При этом в июле-августе 2021 года спрос на льготную ипотеку под 7% в Москве сократился примерно на 30–40%, отметила партнёр компании "Метриум" Мария Литинецкая. Но в других регионах программа остаётся востребованной и лимита может не хватить, считает управляющий партнёр "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский.

Ранее в Счётной палате предложили выдавать льготную ипотеку лишь раз в жизни. Там отметили, что такая мера позволит погасить искусственный спрос на жильё и снизит цены на недвижимость.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1