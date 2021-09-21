Банки использовали 90% средств программы льготной ипотеки
По словам экспертов, в Москве спрос на неё падает, но при этом в регионах остаётся высоким и лимита может не хватить.
Фото © ТАСС / Сергей Ермохин
Банки на 90% использовали средства программы льготной ипотеки. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на оператора проекта ДОМ.РФ.
По словам директора подразделения "Государственные программы в жилищной сфере" ДОМ.РФ Виталия Насонова, доля льготных ипотечных госпрограмм в общем объеме кредитования на покупку квартир в новостройках устойчиво превышает 80%
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"В рамках программы "Льготной ипотеки по ставке не более 7%" кредиторы уже использовали около 90% запланированного лимита. ДОМ.РФ является оператором данной программы и ведет ее реализацию, мы контролируем использование банками лимитов, текущая динамика их выборки соответствует прогнозным показателям", — сказал Насонов.
Как известно, общий лимит финансирования по программе льготной ипотеки на новостройки составляет 2,08 трлн рублей. 90% средств на неё было выбрано за 17 месяцев. Таким образом, на 9,5 месяца — до 1 июля 2022 года — осталось только 10%.
При этом в июле-августе 2021 года спрос на льготную ипотеку под 7% в Москве сократился примерно на 30–40%, отметила партнёр компании "Метриум" Мария Литинецкая. Но в других регионах программа остаётся востребованной и лимита может не хватить, считает управляющий партнёр "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский.
Ранее в Счётной палате предложили выдавать льготную ипотеку лишь раз в жизни. Там отметили, что такая мера позволит погасить искусственный спрос на жильё и снизит цены на недвижимость.
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